Нью-Йорк, США, 22 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) продлил мандат Миссии по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) на один год до 20 декабря 2022 года. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Резолюция о продлении мандата была единогласно принята всеми 15 членами СБ, подчеркнув сосредоточение основных усилий на северо-востоке страны, особенно в провинциях Итури, Северное и Южное Киву. Также в документе говорится о проведении совместных операций с вооруженными силами ДРК.

Резолюция, подготовленная Францией, постановила, что максимальная численность миротворцев ООН будет составлять 14 160 человек. Их деятельность будет осуществляться при поддержке 2 001 сотрудника полиции.

СБ ООН предписал «МООНСДРК вывести свой войска в период с настоящего времени до середины 2022 года из провинции Танганьика на юго-востоке страны и закрепить свои позиции в Итури, Северном и Южном Киву, трех провинциях, где продолжают происходить активные боевые действия».

Вооруженные силы Уганды и ДРК проводят совместные военные операции, направленные на борьбу с исламистской повстанческой организацией Союзные демократические силы (ADF), сосредоточенной в северо-восточных районах Конго.

В резолюции не упоминается прямо угандийско-конголезская кооперация, однако в одном пункте говорится об «приветствии расширения сотрудничества между конголезскими властями, МООНСДРК и странами региона» и отмечается «важность координации и обмена информацией, в том числе с миротворцами, о военных операциях, проводимых в восточной части ДРК».

С мая этого года в Северном Киву и Итури введено чрезвычайное положение. Эта мера предоставила военным все необходимые полномочия. Все же, это не смогло предотвратить деятельность повстанцев.