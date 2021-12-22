Рязань, 22 декабря, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Рязанской области 22 декабря выявлен 181 новый носитель коронавируса — на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых диагнозов COVID-19 превысило 60 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 20 летальных исходов.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Темп прироста инфекции за сутки снизился до 0,30%. Всего в Рязанской области подтверждён 60 121 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 54 799 человек, из них 253 — выписаны за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 2 405 пациентов.