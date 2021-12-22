Иркутск, , 14:29 — REGNUM В Иркутской области за 30 летний период (1987 — 2017 гг.) наиболее высокая продолжительность жизни населения была зарегистрирована во время введения дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя в 1986—1987 гг. Об этом 22 декабря 2021 года сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. В народе этот период именовался сухим законом.

Сухой закон Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Санитарные врачи уверяют, что тогда снизилась смертность от всех причин, связанных с употреблением алкоголя, в том числе, от болезней системы кровообращения, внешних причин.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам токсикологического мониторинга за 7 месяцев 2021 года, отравления спиртосодержащей продукцией в Иркутской области находятся на втором месте в общей структуре отравлений химической этиологии.

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