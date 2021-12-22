Минск, , 14:29 — REGNUM Официальный Минск располагает возможностями ответить на «всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту», заявил 22 декабря Александр Лукашенко. так он прокомментировал угрозы литовских властей заблокировать транзит белорусских калийных удобрений через Прибалтику.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тем временем: Эстония и Латвия перехватывают у Литвы транзит из Белоруссии

«И если тема транзита с Евросоюзом уже всем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе через гомельский участок государственной границы, — сообщил Лукашенко во время выступления в Гомеле. — Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу — будет в три раза дороже».

Ранее на эту тему: Лукашенко готов перекрыть транзит России, ЕС и КНР