Москва, 22 декабря 2021, 14:29 — REGNUM России не нужны ни конфликты, ни войны, однако обеспечивать свою безопасность страна будет жёстко. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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При этом российский министр заверил, что Москва «будет жёстко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтёт нужным». Он добавил, что Россия заранее предупреждает «горячие головы», которые захотят посягнуть на безопасность страны.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России некуда дальше отступать из-за планов Вашингтона на Украине и Соединённые Штаты и их союзники должны это понять.