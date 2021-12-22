Москва, 22 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. России не нужны ни конфликты, ни войны, однако обеспечивать свою безопасность страна будет жёстко. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Ну вы знаете, наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни «Хотят ли русские войны». Мы не хотим войны, президент Путин ещё об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий», — подчеркнул в интервью телеканалу Russia Today глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом российский министр заверил, что Москва «будет жёстко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтёт нужными». Он добавил, что Россия заранее предупреждает «горячие головы», которые захотят посягнуть на безопасность страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России некуда дальше отступать из-за планов Вашингтона на Украине и Соединённые Штаты и их союзники должны это понять.