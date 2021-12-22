Москва, 22 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В феврале 2022 года «Деловая Россия» проведёт очередной традиционный форум после двухлетнего перерыва. Об этом 22 декабря заявил председатель «Деловой России» Алексей Репик на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

(сс) kremlin.ru Алексей Репик

«Пользуясь случаем, в первую очередь, конечно, хотел бы пригласить Вас на наш традиционный форум «Деловой России». Он обычно в начале февраля, в начале февраля 2022 года будет очень большой блок повестки», — заявил Репик.

Президент ответил, что «постарается», поскольку мероприятия «Деловой России» «носят не ритуальный, а предметный и деловой характер».