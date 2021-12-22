Москва, 22 декабря, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов удостоен звания заслуженного юриста России. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Ingushetia.ru Махмуд-Али Калиматов

В тексте документа говорится, что звание Махмуду-Али Калиматову присвоено «за большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, до назначения на пост главы Ингушетии Калиматов долгое время работал в органах прокуратуры, в частности, он возглавлял прокуратуру республики в период с 2004 по 2007 годы.

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