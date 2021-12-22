Ярославль, 22 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Ярославле дети-сироты не получили 63 специально построенные для них квартиры из-за позиции Минпросвещения РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области (ДИЗО).

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ДИЗО вложил бюджетные деньги в строительство 84-квартирного дома для детей сирот. В 2021 году департамент отказался от 63 квартир, заключив мировое соглашение с застройщиком. Застройщик выставил бывшие «сиротские» квартиры в продажу и продал. Поводом для отказа от квартир стало изменившееся федеральное законодательство: теперь в одном доме не должно быть больше 25% квартир для сирот.

«Передача всех 84 квартир детям-сиротам, в рамках заключенного до внесения изменений в федеральное законодательство контракта — является прямым нарушением закона. Кроме того, в ответ на запрос департамента в Минпросвещения РФ о возможности предоставления детям-сиротам 100% квартир в доме по госконтракту с ООО ЖК «Гончаров» 21.12.2020 получен ответ, в котором указано, что независимо от даты заключения контракта, новые положения Федерального закона №267-ФЗ распространяются на отношения по предоставлению детям-сиротам жилых помещений начиная с 01 января 2019 года», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области.

Квартиры в бывшем сиротском доме продавались по цене около 70 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как бюджет заплатил за них около 43 тысяч за метр. Однако чиновники говорят — забрать квартиры в госсобственность и продать их самостоятельно департамент никак не мог.

«Денежные средства, перечисленные застройщику в рамках контракта, являются целевыми. Нецелевое использование бюджетных средств, согласно Бюджетному Кодексу РФ, влечет за собой административную и уголовную ответственность. Таким образом, в рамках действующего на сегодняшний день законодательства, на момент ввода дома в эксплуатацию, департамент не имел бы законной возможности распорядится оставшимися 63 квартирами», — сообщили в департаменте.

Чиновники полагают, что они ещё хорошо вышли из этой ситуации, получив 21 квартиру для сирот из 84-х. Якобы существовала угроза, что дом вообще не будет построен.

«В конце 2020 года ООО ЖК «Гончаров» информировал о приостановлении работ по строительству дома. Также застройщик предлагал заключить дополнительное соглашение к контракту об увеличении стоимости жилых помещений более чем на 30 млн. рублей, без заключения которого отказывался продолжать работы. Недостроенное состояние дома, отсутствие подключенных коммуникаций, в том числе теплоснабжения при наступлении осенне-зимнего периода, могли оказать негативное влияние на проведенные отделочные работы в доме, и в целом на конструктив дома и его безопасность (в т.ч. несущих конструкций), что могло привести в дальнейшем к невозможности его эксплуатации», — рассказали в департаменте.

Вероятно, имеется в виду, что мировое соглашение с застройщиком и позволило достроить дом и получить хотя бы четверть квартир для сирот.

По информации департамента, застройщик уже вернул в бюджет 109,8 млн рублей из которых 15 млн — это штрафные санкции. Кроме того, власти хотят обратиться в суд и взыскать с ЖК «Гончаров» ещё 18 млн рублей за найм жилья для детей-сирот в связи с несвоевременной передачей квартир.

«В адрес правоохранительных органов направлены обращения о необходимости провести проверку на наличие состава преступления в действиях (бездействиях) застройщика, возбуждении уголовного дела, а также рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности учредителей данного юридического лица», — сообщили в департаменте.

Сейчас 21 квартира передана застройщиком департаменту, сироты готовятся в них заселиться. Возвращённые в бюджет деньги планируется потрать на покупку квартир для сирот уже в 2022 году. Впрочем, вряд ли их удастся купить по цене в 43 тысячи рублей за метр — жильё в Ярославле существенно подорожало.

Судя по представленному ответу, чиновники не считают себя виновными в сложившейся ситуации. Между тем точка в этой истории ещё не поставлена. Так, комиссия Ярославского УФАС передала материалы дела о сговоре при заключении контрактов на строительство жилья для сирот в Следственный комитет для возможного возбуждения уголовного дела по статье «Ограничении конкуренции». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом УФАС. В нём фигурирует и контракт с ЖК «Гончаров».