Давать ярославским сиротам квартиры в новом доме запретило Минпросвещения
Ярославль, 22 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Ярославле дети-сироты не получили 63 специально построенные для них квартиры из-за позиции Минпросвещения РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области (ДИЗО).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ДИЗО вложил бюджетные деньги в строительство 84-квартирного дома для детей сирот. В 2021 году департамент отказался от 63 квартир, заключив мировое соглашение с застройщиком. Застройщик выставил бывшие «сиротские» квартиры в продажу и продал. Поводом для отказа от квартир стало изменившееся федеральное законодательство: теперь в одном доме не должно быть больше 25% квартир для сирот.
Квартиры в бывшем сиротском доме продавались по цене около 70 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как бюджет заплатил за них около 43 тысяч за метр. Однако чиновники говорят — забрать квартиры в госсобственность и продать их самостоятельно департамент никак не мог.
Чиновники полагают, что они ещё хорошо вышли из этой ситуации, получив 21 квартиру для сирот из 84-х. Якобы существовала угроза, что дом вообще не будет построен.
Вероятно, имеется в виду, что мировое соглашение с застройщиком и позволило достроить дом и получить хотя бы четверть квартир для сирот.
По информации департамента, застройщик уже вернул в бюджет 109,8 млн рублей из которых 15 млн — это штрафные санкции. Кроме того, власти хотят обратиться в суд и взыскать с ЖК «Гончаров» ещё 18 млн рублей за найм жилья для детей-сирот в связи с несвоевременной передачей квартир.
Сейчас 21 квартира передана застройщиком департаменту, сироты готовятся в них заселиться. Возвращённые в бюджет деньги планируется потрать на покупку квартир для сирот уже в 2022 году. Впрочем, вряд ли их удастся купить по цене в 43 тысячи рублей за метр — жильё в Ярославле существенно подорожало.
Судя по представленному ответу, чиновники не считают себя виновными в сложившейся ситуации. Между тем точка в этой истории ещё не поставлена. Так, комиссия Ярославского УФАС передала материалы дела о сговоре при заключении контрактов на строительство жилья для сирот в Следственный комитет для возможного возбуждения уголовного дела по статье «Ограничении конкуренции». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом УФАС. В нём фигурирует и контракт с ЖК «Гончаров».