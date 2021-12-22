Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Хакерам удалось украсть около $150 тыс. у пользователей мессенджера Discord, используя бота соучредителя платформы Twitch Джастина Кана. Об этом 22 декабря сообщает портал Kotaku.

Хакеры Molomo.ru

Ранее Кан запустил сайт под названием Fractal, который должен стать «торговой площадкой», на которой можно будет торговать виртуальными предметами в виде NFT (невзаимозаменяемых токенов). Позже на сервере платформы появилось сообщение со ссылкой, в котором рекламировалась продажа 3333 NFT.

Впоследствии выяснилось, что хакеры получили доступ к боту Fractal Discord и включили в сообщение фишинговую ссылку, в которой слово «Fractal» было изменено на «Fractai». В результате мошенникам удалось «продать» 3294 из 3333 виртуальных предметов на сумму около $150 тыс. Основатели Fractal извинились за произошедшее и отметили, что мошенникам удалось обмануть лишь 0,3% от общей численности сообщества.

Для справки: невзаимозаменяемый токен или NFT — это блокчейн-технология, цифровой сертификат, подтверждающий уникальность виртуальных предметов. Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 отказались от включения в игру NFT из-за реакции фанатов.

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