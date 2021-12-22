Ярославль, 22 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков выписан из больницы и уже направляется домой. Об этом сообщает портал «Ярновости».

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Волкова случился инфаркт.

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Лечение чиновник продолжит уже амбулаторно. Пока он планирует отправиться к семье.

Работать Владимир Волков планирует удалённо — сегодня он уже собирается принять участие в совещании департамента городского хозяйства в режиме ВКС.

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