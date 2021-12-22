Москва, 22 декабря, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Предпринимательское сообщество ожидает позитивного эффекта от новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Об этом 22 декабря заявил председатель «Деловой России» Алексей Репик на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

(сс) kremlin.ru Алексей Репик

«В новой редакции КоАП, что сейчас является большим и очень важным для предпринимательского сообщества треком, направлением, получилось исключить одновременно административное наказание юрлица и работника за одно и то же наказание. На самом деле, я могу сказать, что успехов здесь много», — заявил Репик.