Казань, 22 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В 45-ти муниципальных образованиях Татарии запланировано 3 тыс. новогодних праздников. Подарки по линии образования получат 14,5 тыс. детей, сообщает минобрнауки РТ.

Новогодний подарок

Как уточнили в ведомстве, новогодние подарки организуют для 14,5 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, для ребят с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в специальных коррекционных учреждениях.

Подарки будут приобретены за счет республиканского бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии наплыв туристов ожидают после празднования Нового года. Принять гостей готовы 380 аккредитованных отелей республики.

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