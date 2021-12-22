Пекин, , 14:23 — REGNUM Обвинения, выдвинутые США в адрес ученых, которые участвуют в китайско-американских исследовательских проектах, подрывают сотрудничество двух стран в научной сфере. Об этом 22 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

«Мы обратили внимание, что судебные органы Соединенных Штатов под предлогом борьбы с «экономическим шпионажем» оказывают давление на ученых и подрывают регулярное китайско-американское сотрудничество в научно-технической сфере», — сказал он.

Также Лицзянь добавил, что, по его мнению, Вашингтону необходимо «предпринять усилия, которые бы способствовали улучшению научно-технических взаимоотношений и оптимизации связей с Китаем в культурно-гуманитарной сфере».

Кроме того, официальный представитель китайского МИД отметил, что попытки американских властей обвинить отдельных ученых в шпионской деятельности уже стали причиной «недоверия широкой общественности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известного американского ученого Чарльза Либера признал виновным в сокрытии научного сотрудничества с Китаем и получении от китайской стороны доходов суд присяжных в США.