Пекин, 22 декабря 2021, 14:23 — REGNUM Обвинения, выдвинутые США в адрес ученых, которые участвуют в китайско-американских исследовательских проектах, подрывают сотрудничество двух стран в научной сфере. Об этом 22 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь
Чжао Лицзянь
Fmprc.gov.cn

«Мы обратили внимание, что судебные органы Соединенных Штатов под предлогом борьбы с «экономическим шпионажем» оказывают давление на ученых и подрывают регулярное китайско-американское сотрудничество в научно-технической сфере», — сказал он.

Также Лицзянь добавил, что, по его мнению, Вашингтону необходимо «предпринять усилия, которые бы способствовали улучшению научно-технических взаимоотношений и оптимизации связей с Китаем в культурно-гуманитарной сфере».

Кроме того, официальный представитель китайского МИД отметил, что попытки американских властей обвинить отдельных ученых в шпионской деятельности уже стали причиной «недоверия широкой общественности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известного американского ученого Чарльза Либера признал виновным в сокрытии научного сотрудничества с Китаем и получении от китайской стороны доходов суд присяжных в США.