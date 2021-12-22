Москва, 22 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Сотрудники российской полиции с введением поправок в закон о полиции получат новые полномочия. И гражданам РФ следует знать, какие изменения их ждут в связи с нововведениями, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

Пресс-служба ГУ МВД России Полиция России

«Теперь полицейские имеют право проникать в жилые и другие помещения, а также на земельные участки для задержания нарушителей.

Помимо этого, в соответствии с законодательными изменениями, они наделены правом оцеплять здания и территории, представляться задержанному после прекращения им противоправных действий.

Также полицейские имеют право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС и для поимки подозреваемых или обвиняемых, и при угрозе теракта.

Кроме того, в развитие положений изменённого закона, силовое ведомство уже подготовило порядок проникновения полиции в квартиры и дома граждан в их отсутствие.

Также из текста закона исключены положения, освобождавшие стражей порядка от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.

Приведённый перечень полномочий не исчерпывает все поправки, с текстом обновлённого закона рекомендуется ознакомиться каждому.

Какие опасности несёт данный закон для граждан?

Формулировки положений закона «О полиции» в новой редакции подобраны таким образом, что появляется огромное пространство для маневра при реализации сотрудниками своих полномочий.

Так, например, в статью 30 вносится новая часть 1 следующего содержания: «Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу деятельности полиции».

Из буквального толкования этой нормы получается практически полная безответственность сотрудника полиции при осуществлении им своих полномочий, даже если его действиями был причинен вред жизни, здоровью и имуществу граждан в любом объёме.

А формулировка «в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях» означает, что сотрудники полиции имеют право вскрывать автомобили в случае любого происшествия, то есть не только преступления. Достаточно легко понять, что под «происшествием» можно увидеть все, что угодно.

Конечно, нельзя сказать однозначно, что принятые поправки плохи, но, при отсутствии предельно чётких критериев их применения, они могут породить ситуацию вышеописанного расширительного толкования буквы закона, следствием чего может стать произвол сотрудников полиции», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства Владимир Путин подписал закон о новых полномочиях сотрудников полиции в России.

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