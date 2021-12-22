Кишинёв, 22 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Председатель комиссии парламента Молдавии по правовым вопросам Олеся Стамате считает, что министры в республике получают слишком низкую зарплаты. Об этом она 22 декабря заявила в эфире телеканала Factor News.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

Депутат сообщила, что главы министерств получают по €700 в месяц. Она отметила, что в странах Европы зарплаты членов правительства гораздо выше.

«Риски на этих должностях, и публичность, и стрессы очень высокие, — сказала Стамате. — Если хочешь привлечь качественных людей, надо гарантировать им зарплату».

Напомним, одним из вопросов, который поднимают депутаты парламента Молдавии от пропрезидентской партии «Действие и солидарность», является повышение зарплат во всех ветвях власти. Ранее они выступили за повышение оплаты работы сотрудникам администрации президента республики и судьям.