Кабул, , 14:21 — REGNUM Сотрудники службы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат заявляют, что за последний месяц они арестовали 147 человек по обвинениям в воровстве, производстве алкоголя, убийствах и похищениях людей.

Под арестом Pixabay.com

Махмуд Шах Расули, пресс-секретарь полиции Герата, сообщил «8 Собх», что большинство из них были причастны к вооруженным ограблениям, производству и продаже алкоголя.

Начальник полиции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате объявил об аресте преступников в то время, как два дня назад были похищены трое учеников частной школы в Герате. Семьи похищенных детей пока не общались со средствами массовой информации.

Представители разведки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались сообщить подробности, но факт похищения подтвердили.

Герат и до этого был свидетелем похищений и роста числа уголовных преступлений. Жители Герата призывают силовиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предотвращать похищения и кражи.