Ростов-на-Дону, 22 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал региональное отделение КПРФ за нарушение антиковидных мер на пленуме. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

Fas.gov.ru Штраф

За нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, суд назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

ИА REGNUM сообщало, что в ноябре на нарушения антиковидных запретов участниками пленума ростовского обкома КПРФ пожаловался заместитель донского губернатора Михаил Корнеев. Он указал на большое число граждан, отсутствие социальной дистанции и игнорирование масочного режима в ходе мероприятия.