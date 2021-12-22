Магас, 22 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Ингушетии задержаны двое местных жителей, совершивших нападение на сотрудников ДПС. Отказавшись предоставить документы представителям органов правопорядка, они применили насилие в отношении полицейских. По данному факту возбуждено уголовное дело о нападении на представителей власти, находившихся при исполнении должностных обязанностей, сообщили 22 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Мвд.рф ДПС

Из подробностей инцидента известно, что произошел он вечером 14 декабря. Двое жителей региона в возрасте 28 и 32 лет ехали в автомашине «Тойота-Корола». При этом водитель грубо нарушал правила дорожного движения, чем создавал угрозу жизни и безопасности граждан.

Сотрудники полиции пытались остановить нарушителей, однако те решили скрыться, продолжая нарушать ПДД. Их настигли в одном из дворов многоэтажного дома. Тем не менее, даже оказавшись перед правоохранителями, они пытались избежать исполнения их требований, в частности, отказались предъявлять документы. Сопротивление завершилось применением насилия в отношении полицейских, после чего злоумышленники были задержаны.