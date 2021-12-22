Санкт-Петербург, , 14:50 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский отметил наиболее значимые законы, принятые седьмым созывом городского парламента. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Новый созыв начал свою работу 29 сентября 2021 года. Всего за истекший период принято более 120 нормативно-правовых актов. Мы уделили большое внимание социальным, общественно-политическим и финансовым вопросам», — сообщил Бельский.

Наиболее значимыми председатель петербургского парламента назвал закон «О внесении изменений в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, согласно которому новые выплаты в размере от 15 тыс. до 25 тыс. рублей получат граждане, которые отметили 90-летний, 95-летний и столетний юбилеи.

Закон «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», по словам спикера, уже получил название «бюджет прорыва»."Объем доходов городского бюджета к 2024 году оценивается в сумму более 1 трлн рублей. Документ направлен на достижение сразу двух приоритетных задач — безусловное исполнение всех социальных обязательств города и динамичное развитие Санкт-Петербурга», — сказал Александр Бельский.

Помимо этого являются важными законы о зеленых насаждениях и судьбе городских парков.

Не менее важным, по словам спикера, является стремление парламента к открытости. Депутаты приняли решение о переходе на открытое поименное голосование, что приведет к повышению уровню ответственности членов Заксобрания перед избирателями и улучшению коммуникации между законодательной властью и народом.

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