Самара, , 14:24 — REGNUM Снижение подростковой преступности на 28,6% (с 825 до 589) фиксируется по итогам 11 месяцев 2021 года в Самарской области. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Преступность

Сообщается, что в регионе на 32,9% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 47,4% уменьшилось число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, на 40,5% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Одной из главных причин подростковой преступности специалисты называют безнадзорность. Так, в Самарской области 45,6% всех преступлений были совершены в вечернее и ночное время.

Отмечается, что в Самарской области зафиксирован рост подростковой преступности в 14 городах и районах области, при этом наиболее значительный рост наблюдается в Автозаводском районе г. Тольятти и г. Сызрани.