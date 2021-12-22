Вашингтон, , 14:15 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что он «очень признателен» и «удивлен» тем, что нынешний глава Белого дома Джо Байден отдал должное прошлой администрации в вопросе создания вакцины от коронавируса для американского народа. Соответствующее заявление Трамп сделал 21 декабря в эфире Fox News.

Ранее Байден заявил о том, что «благодаря предыдущей администрации и нашему научному сообществу США стали одним из первых государств, разработавших вакцину». Кроме того, нынешний глава Белого дома указал на то, что благодаря уже его администрации и упорному труду американцев в США наблюдается наибольшая степень вакцинирования граждан.

«Я очень признателен за это. Я был удивлен, услышав это», — отметил Трамп.

«Я считаю, что это было потрясающе, и я думаю, что это делает счастливыми многих людей», — добавил он.