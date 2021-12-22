Москва, 22 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В большинстве коммунальных предприятий Москвы работают граждане России. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Аналогичная ситуация, по мнению главы столицы, должна произойти и в строительной отрасли. Причем процесс этот уже начался, убежден глава города.

«Очень важно строителям, работникам коммунальной сферы наращивать производительность, создавать более высокооплачиваемые рабочие места, чтобы они были привлекательными в первую очередь для москвичей. В большинстве коммунальных предприятий Москвы мигрантов вообще нет. Значительное количество мест в строительной отрасли становится высокооплачиваемыми и туда все больше приходит москвичей или граждан России из других регионов», — сказал Собянин.