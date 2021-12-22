Варшава, 22 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 22 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 18 021 новый случай заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 775 человек.

В сообщении указано, что сегодняшние данные свидетельствуют о постепенном утихании четвертой волны пандемии. Там отмечается, что количество случаев инфицирования по сравнению с прошлой неделей сократилось почти на 20%

В больницах по состоянию на 22 декабря находятся 24 987 пациентов с COVID-19. Из них 2 097 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.