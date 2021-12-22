Стокгольм, 22 декабря, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, комментируя 22 декабря ситуацию на границе России и Украины, заявила в интервью новостному агентству ТТ, что Швеция будет встречать Рождество и Новый год в «состоянии полной боевой готовности».

Ministerie van Buitenlandse Zaken Анн Линде

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»Есть все основания, чтобы у нас в течение всех праздников сохранялась атмосфера полной боевой готовности. Мы все прекрасно осознаем это во всех сферах, как в политике безопасности, так и в оборонной политике. Это понимают и наши вооруженные силы», — заявила Линде.

В то же время глава шведской дипломатии воспользовалась возможностью, чтобы отвергнуть требования, которые Москва предъявляет к НАТО.

«Если расширение НАТО станет невозможным, то возможности стран совершать независимый политический выбор уменьшатся», — подчеркнула министр.

Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в переговорах с НАТО ради достижения гарантий безопасности.