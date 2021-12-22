Иркутск, 22 декабря 2021, 14:12 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Иркутской области сегодня, 22 декабря, большинством голосов приняли в окончательном чтении законопроект «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года». Председатель областного парламента Александр Ведерников назвал это историческим событием.

Флаг Иркутской области
Флаг Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев включил формирование Стратегии социально-экономического развития региона в число первоочередных задач, особо обратив внимание на то, что данное направление должно быть увязано с реализацией национальных проектов на территории Приангарья.

Стратегическая цель, обозначенная в документе: Иркутская область — регион, в котором уровень и качество жизни обеспечивают современные потребности человека в развитии и самореализации, а жители связывают свое будущее с будущим региона.

Среди приоритетов — накопление и развитие человеческого капитала (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, молодежная политика, социальная поддержка граждан, национальная политика), создание комфортного пространства для жизни (жилье и городская среда, ЖКХ, безопасные качественные дороги, транспорт, связь и телекоммуникации, противодействие ЧС, комплексное развитие сельских территорий), экономический рост и эффективное управление (инвестиционная политика, поддержка СМСП, наука и инновации, международная кооперация и связи, кадровая политика и производительность труда, устойчивость финансовой системы), сохранение уникальной экосистемы региона (экологическая политика, использование и охрана водных объектов, чистый воздух, ликвидация накопленного вреда окружающей среде и обращение с отходами).

Как отметил первый заместитель губернатора Константин Зайцев, ко второму чтению проекта закона поступило около 190 предложений по поправкам. Большая их часть нашла отражение в закоеопроекте.

В задачи Стратегии вошли строительство и реконструкция объектов здравоохранения, создание новых мест в школах и детских садах, внедрение инновационных технологий, цифровизация медицинских и образовательных услуг, подготовка и привлечение кадров, стимулирование строительства жилья и многие другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Стратегии социально-экономического развития Иркутской области поставлена цель увеличить туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область на 80% — до 3,1 миллиона человек.

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