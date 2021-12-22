Иркутск, 22 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области сегодня, 22 декабря, большинством голосов приняли в окончательном чтении законопроект «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года». Председатель областного парламента Александр Ведерников назвал это историческим событием.

Флаг Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев включил формирование Стратегии социально-экономического развития региона в число первоочередных задач, особо обратив внимание на то, что данное направление должно быть увязано с реализацией национальных проектов на территории Приангарья.

Стратегическая цель, обозначенная в документе: Иркутская область — регион, в котором уровень и качество жизни обеспечивают современные потребности человека в развитии и самореализации, а жители связывают свое будущее с будущим региона.

Среди приоритетов — накопление и развитие человеческого капитала (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, молодежная политика, социальная поддержка граждан, национальная политика), создание комфортного пространства для жизни (жилье и городская среда, ЖКХ, безопасные качественные дороги, транспорт, связь и телекоммуникации, противодействие ЧС, комплексное развитие сельских территорий), экономический рост и эффективное управление (инвестиционная политика, поддержка СМСП, наука и инновации, международная кооперация и связи, кадровая политика и производительность труда, устойчивость финансовой системы), сохранение уникальной экосистемы региона (экологическая политика, использование и охрана водных объектов, чистый воздух, ликвидация накопленного вреда окружающей среде и обращение с отходами).

Как отметил первый заместитель губернатора Константин Зайцев, ко второму чтению проекта закона поступило около 190 предложений по поправкам. Большая их часть нашла отражение в закоеопроекте.

В задачи Стратегии вошли строительство и реконструкция объектов здравоохранения, создание новых мест в школах и детских садах, внедрение инновационных технологий, цифровизация медицинских и образовательных услуг, подготовка и привлечение кадров, стимулирование строительства жилья и многие другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Стратегии социально-экономического развития Иркутской области поставлена цель увеличить туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область на 80% — до 3,1 миллиона человек.

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