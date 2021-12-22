Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM Ещё три тысячи жителей Ростовской области получили вторую COVID-прививку и завершили вакцинацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 декабря.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 931,7 тыс. жителей Ростовской области (+ 3208 за сутки). Оба компонента антиковидной вакцины получили 1 млн 889,71 тыс. человек (+ 3022 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области темпы вакцинации остаются недостаточными. Привить от COVID-19 необходимо чуть менее 2,8 млн человек — 80% взрослого населения.

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