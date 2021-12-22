Бухарест, 22 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Десятки тысяч работников медицинской отрасли Румынии объявили о проведении так называемой «японской забастовки» (акции протеста с полным соблюдением должностных обязанностей), требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 22 декабря сообщил румынский телеканал Digi24.

Nathan Keirn Протест

По официальным данным, манифестации проходят в больницах Бухареста, Брашова, Сучавы, Констанцы и других крупных городов страны, а также в ряде региональных медучреждений.

Организатором мероприятий выступила Федерация профсоюзов медработников Румынии — SANITAS, недовольная решением правительства повысить зарплату узкому кругу врачей и среднего медицинского персонала.

«Мы будем добиваться справедливости для каждого специалиста», — говорится в открытом заявлении SANITAS.

В понедельник, 20 декабря, профсоюзные лидеры встретились с министром здравоохранения Румынии Александру Рафила, который в ходе беседы не смог гарантировать выполнение соответствующих условий. В свою очередь министр призвал медиков воздержаться от масштабных акций до окончательного принятия бюджета страны 23 декабря.

Как ожидается, 23 декабря SANITAS проведет демонстрацию у здания правительства Румынии в Бухаресте. По некоторым данным, пикет у корпуса кабинета министров может превратиться в бессрочную голодовку.