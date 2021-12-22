Пенза, , 14:15 — REGNUM В Пензенской области 23 декабря ожидается до 30 градусов мороза. Прогноз погоды на предстоящие сутки составлен региональным управлением Гидрометцентра.

Мороз Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Ночью 23 декабря ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха в темное время суток опустится до —25…—30 °C. Днем ожидается 20−25 градусов ниже ноля.

В ночь на пятницу, 24 декабря температура воздуха составит —22… —27 °C, днем обещают 12−17 градусов мороза. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря в Ивановской области ожидается до 30 градусов мороза, днем будет чуть теплее — до минус 15…20 градусов.

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