Пенза, 22 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Пензенской области 23 декабря ожидается до 30 градусов мороза. Прогноз погоды на предстоящие сутки составлен региональным управлением Гидрометцентра.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Мороз

Ночью 23 декабря ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха в темное время суток опустится до —25…—30 °C. Днем ожидается 20−25 градусов ниже ноля.

В ночь на пятницу, 24 декабря температура воздуха составит —22… —27 °C, днем обещают 12−17 градусов мороза. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря в Ивановской области ожидается до 30 градусов мороза, днем будет чуть теплее — до минус 15…20 градусов.

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