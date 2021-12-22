Москва, 22 декабря, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Полиция проверяет информацию о конфликте между сотрудниками Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова и Евгением Тепляковым, отцом девятилетней студентки вуза. Об этом сообщил 22 декабря источник в правоохранительных органах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Студенты

Накануне в полицию поступило сообщение о конфликте из-за якобы удержания девочки преподавателями. По прибытии на место полицейские установили, что в одной из аудиторий факультета психологии Алиса Теплякова сдавала экзамен, поэтому двери помещения были закрыты.

«По окончании экзамена двери открыли, а конфликт был улажен до приезда наряда полиции. По данному факту проводится проверка», — рассказал источник ТАСС.

В пресс-службе факультета рассказали, что полицию вызвали из-за скандала, устроенного отцом девочки. Мужчина пытался «разобраться с преподавателями», так как был недоволен экзаменационной процедурой и неудовлетворительной оценкой, которую получила дочь.

Преподавателей выводили через запасной выход, а одному из сотрудников факультета понадобилась помощь врача. Известно, что девочка с 8 сентября не посещала занятия. Сотрудников вуза беспокоит то, как вся эта ситуация отразится на ребёнке.

Как сообщало ИА REGNUM, Алиса Теплякова в семь лет получила аттестат об окончании девяти классов, а в восемь лет сдала ЕГЭ по четырём предметам. Летом 2021 года она поступила на платное отделение факультета психологии МГУ.

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