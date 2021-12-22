Москва, , 14:06 — REGNUM Уже второй день Газпром не бронирует мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал — Европа», проходящему через Беларусь и Польшу. Однако Германия выручила соседей по Евросоюзу, и прежде всего Польшу как транзитную страну, перенаправив приобретённый ранее российский газ по реверсу в Польшу и Словакию, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Газопровод Gazprom.ru

«Цены на газ в Европе установили 21 декабря на нидерландской газовой бирже TTF исторический рекорд роста, превысив $2200 за тысячу кубометров.

А сегодня, 22 декабря, на TTF после новостей о том, что газ из Германии пошёл по реверсу в восточную Европу, на газовой бирже произошёл обвал цен, которые рухнули до $2000 за тысячу кубометров. Европе приходится привыкать к новым ценовым уровням.

Руководство украинской ГТС после сообщений о том, что Газпром отказался бронировать на январь транзитные мощности через Украину, а также не поставляет газ по газопроводу «Ямал-Европа», сразу же побежало в Европу «плакаться в жилетку» и обвинять в росте цен на газ Газпром и всю Россию.

Но такие «нападки» на «Газпром» не больше чем поднадоевшая пиар-кампания украинской ГТС. Газпром поставляет своим европейским клиентам ровно столько газа, сколько необходимо в соответствии с условиями контрактов.

По поручению президента России Владимира Путина в ноябре Газпром осуществлял закачку газа в европейские ПХГ. Тогда транзит российского газа через газопровод «Ямал — Европа» вырос вдвое, а рост цен замедлился до 11% за весь ноябрь.

В декабре Газпром сократил транзит газа в связи с тем, что он исполнил обязательства перед европейскими потребителями, а новых заявок пока не поступало. Однако сообщения о том, что транзит газа в Европу уменьшится, вызвали панику на биржевом рынке, к которому Газпром прямого отношения не имеет.

Сегодня рост цен на газ прекратился в связи с тем, что осуществляется реверс, и биржевые спекулянты сразу же «уронили» цены.

Скорее всего, пока не будет введён в эксплуатацию «Северный поток — 2», биржевые цены на газ в Европе по-прежнему останутся на высоком уровне и не упадут ниже $1000 за тысячу кубометров», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, реверсные поставки газа из Германии в Польшу начались по газопроводу Ямал — Европа после остановки, связанной с отказом Газпрома бронировать мощности прокачки на 21 декабря.

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