Ростов-на-Дону, 22 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 22 случая смерти от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Победить COVID-19 не смогли 12 женщин в возрасте от 58 до 99 лет и десять мужчин в возрасте от 55 до 86 лет. У всех пациентов были хронические заболевания.

За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 9 392 жителя Ростовской области.