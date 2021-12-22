Баку, 22 декабря, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение о продлении действия карантинных мер в республике до 1 марта 2022 года. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба правительства.

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Сообщается, что данная мера принята для профилактики распространения коронавируса. Срок объявленного в октябре особого карантинного периода истекал 1 января 2022 года.

В стране установлены ограничения для тех, у кого нет ковид-паспорта. Им запрещено посещать торговые центры, пункты общепита, а также пользоваться общественным транспортом. Руководителей предприятий обязали обеспечить, чтобы 80% сотрудников были привиты.