Черкесск, , 14:05 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вынесен приговор жителю города Черкесска. Его обвинили в совершении тяжких преступлений: убийства, кражи, разбоя и поджоге жилища. По приговору суда 44-летний обвиняемый отправится в колонию строгого режима на 16 с половиной лет, сообщили 22 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийство publicdomainpictures.net

Суд установил все обстоятельства совершенных подсудимым преступлений. Будучи в нетрезвом состоянии, ночью 10 апреля 2021 года злоумышленник проник в домовладение своей знакомой. Похитив из её сумки 4 тысячи 200 рублей, он напал на пожилую женщину с ножом, требуя еще денег. От нанесенных ножевых ударов жертва разбойника скончалась.

Намереваясь скрыть следы преступлений, злоумышленник поджог дом. В пожаре было уничтожено имущество на общую сумму свыше 4 млн рублей.