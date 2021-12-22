Москва, , 14:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин может провести отдельную встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 28 декабря. Такую возможность не исключил 22 декабря в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Может», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, может ли в рамках неформального саммита глав СНГ состояться отдельная встреча лидеров России и Белоруссии.

«Действительно есть подготовка к личной встрече президентов», — также добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти России уведомили по дипломатическим каналам Турцию о том, что они не одобряют присвоение парку в одном из турецких городов имени чеченского террориста Джохара Дудаева.