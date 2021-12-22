Москва, , 14:04 — REGNUM Западные страны не дают внятных ответов на вопросы Москвы о присутствии военной техники и авиации, в частности, США, Великобритании и Канады, прямо на границах России, в том числе в странах Прибалтики. При этом они не перестают сыпать угрозами в адрес Москвы за якобы эскалацию ситуация на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Kremlin.ru

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«В ответ никаких внятных объяснений мы не слышим, но постоянно угрозы, угрозы и угрозы», — подчеркнул в интервью RT глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров выразил мнение, что «чем грозиться на пустом месте», лучше бы европейским коллегам «заняться своими прямыми обязанностями», в том числе заставить власти Украины, в частности президента Владимира Зеленского, выполнить резолюцию Совбеза ООН 2202, которая утвердила Минские договорённости.

Российский министр также добавил, что общение с западными коллегами в последнее время перешло в «формат непрекращающихся угроз».

«Мне это не доставляет удовольствия, но и не вызывает каких-то негативных эмоций. Мы привыкли, что наши западные коллеги разговаривают свысока и постоянно делают заявления, которые отражают их самоощущение в качестве вершителей судеб и таких безгрешных, непоправимо уверенных в своей правоте политиков», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала главу МИД России Сергея Лаврова уважать территориальную целостность Украины. Она призвала российские власти вернуться к перемирию между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией повстанцами.

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Напомним, в последние время в Европейском союзе растут опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. Однако Москва отрицает какие-либо планы нападения, вместо этого обвиняя Киев «в агрессивном позерстве».