Москва, 22 декабря 2021, 14:04 — REGNUM Западные страны не дают внятных ответов на вопросы Москвы о присутствии военной техники и авиации, в частности, США, Великобритании и Канады, прямо на границах России, в том числе в странах Прибалтики. При этом они не перестают сыпать угрозами в адрес Москвы за якобы эскалацию ситуация на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Лавров выразил мнение, что «чем грозиться на пустом месте», лучше бы европейским коллегам «заняться своими прямыми обязанностями», в том числе заставить власти Украины, в частности президента Владимира Зеленского, выполнить резолюцию Совбеза ООН 2202, которая утвердила Минские договорённости.
Российский министр также добавил, что общение с западными коллегами в последнее время перешло в «формат непрекращающихся угроз».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала главу МИД России Сергея Лаврова уважать территориальную целостность Украины. Она призвала российские власти вернуться к перемирию между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией повстанцами.
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Напомним, в последние время в Европейском союзе растут опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. Однако Москва отрицает какие-либо планы нападения, вместо этого обвиняя Киев «в агрессивном позерстве».