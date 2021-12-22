Курган, 22 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Курганской области вынесен приговор директору районной автошколы за подкуп, подделку документов и мошенничество. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

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Установлено, что в 2019—2020 годах директор автошколы неоднократно получал от заинтересованных лиц денежные суммы в размере от 10 до 24 тысяч рублей за выдачу фиктивных документов о прохождении учёбы на водителя категории «В». В ходе следствия выявлено шесть таких эпизодов. Общая сумма подкупа составила около 100 тысяч рублей. Кроме того, от трёх лиц директор автошколы получил деньги для подкупа сотрудников Госавтоинспекции в счёт успешной сдачи экзамена на получение водительских прав. Деньги на общую сумму более 120 тысяч рублей осуждённый присвоил.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый свою вину в совершении указанных преступлений полностью признал, и возместил ущерб, причинённый потерпевшим. Суд приговорил бывшего директора районной автошколы к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.