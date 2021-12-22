Сеул, 22 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В 2021 году 180 произведений южнокорейских писателей были переведены на 29 языков при поддержке Корейского института литературных переводов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей института.

Литература

Согласно опубликованным данным, это самый большой объём работы, проделанный с момента основания учреждения в 1996 году.

В текущем году работы южнокорейских писателей были номинированы на 12 международных литературных или переводческих премий. Среди лауреатов — работа Юн Го Ын «The Disaster Tourist» в переводе Лиззи Бюлер, получившая в июле премию Ассоциации криминальных писателей, а также сборник комиксов «Moms» Ма Ён Сина в переводе Джанет Хон, удостоенный премии Харви.

В 2022 году институт планирует издать на иностранных языках около 200 южнокорейских литературных произведений.