Реюньон, Франция, 22 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Вулкан Питон-де-ла-Фурнез, расположенный на острове Реюньон во Франции, активизировался, сообщает Liberation.

Emaze.com Извержение вулкана

Извержение вулкана происходит на необитаемой территории и не представляет опасности для населения.

Это второе за 2020 год извержение вулкана, произошедшее на острове Реюньон. Первое извержение произошло в апреле и длилось полтора месяца.

Напомним, расположенный на юго-востоке Реюньона, Питон-де-ла-Фурнез является одним из самых активных вулканов в мире. За последние десять лет произошло около 20 извержений.