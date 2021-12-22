Стокгольм, , 14:06 — REGNUM 21 декабря правительство Швеции представило новые антикоронавирусные ограничения, которые серьезно повлияют на жизнь общества, а также на его культурную и спортивную сферы. В этой связи ходе пресс-конференции министр финансов страны Микаэль Дамберг анонсировал выделение крупных сумм на поддержку спортсменов и деятелей культуры, сообщает телеканал SVT.

Шведская крона

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«Правительство выделит дополнительно 120 миллионов крон на культуру и 80 миллионов крон на спорт, чтобы уменьшить негативные экономические последствия вводимых сейчас ограничений», — отметил министр.

По его словам, общие меры поддержки в 200 миллионов крон, или 20 миллионов евро, будут заложены в законопроекте по корректировке бюджета, который будет внесен в январе следующего года. Дамберг также пообещал, что дополнительная поддержка будет оказана бизнесу. Речь шла о компенсации части потерянной выручки.