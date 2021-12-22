Ростов-на-Дону, 22 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 523 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 декабря. Это на 17 случаев заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (149), Таганроге (32), Шахтах (25), Волгодонске (21), Новочеркасске (20), Аксайском (17), Азовском (14), Белокалитвинском и Неклиновском (по 13) районах, Новошахтинске, Зерноградском и Сальском (по 12) районах. Почти 23% заразившихся — люди старше 66 лет, 14,5% — дети.

Всего в Ростовской области зарегистрирован 189 541 случай заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 166 573 пациента.