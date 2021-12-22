Краснодар, , 14:01 — REGNUM Следственный комитет России опубликовал видео задержания мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Видео появилось на официальном канале ведомства на Youtube.

Эмблема СКР

«Вы задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью шестьй статьи 290, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества», — говорит на записи, обращаясь к Алексеенко, следователь.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Алексеенко был задержан 22 декабря. Как уточнили в СК, его подозревают в получении в 2018 году, когда он занимал пост первого вице-губернатора, взятки в виде дорогостоящего ружья за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков.