Касли, Челябинская область, 22 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Каслинская городская прокуратура Челябинской области передала в суд уголовное дело в отношении двоих бывших полицейских. Им вменяют злоупотребление полномочиями, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Финансовые махинации

Речь идёт о экс-главе отдела МВД по Каслинскому району и его заместителе. По данным следствия, бывший руководитель установил некоторым сотрудникам повышенные размеры стимулирующих выплат, а потом часть выплаченных денег в размере 27 тыс. рублей была изъята у них.

Кроме того, следователи считают, что оба обвиняемых неправомерно изъяли у некоторых сотрудников часть полученных премий на общую сумму 129 160 рублей. Оба уже уволены по отрицательным мотивам. На гараж одного из них наложен арест.