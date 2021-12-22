Стокгольм, 22 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. С 23 декабря в Швеции будет введен ряд новых ограничений. Сообщение от правительства вызвало критику, в том числе потому, что оно было сделано за столь короткий срок до Рождества. О том, понимают ли власти расстройство людей, вечером того же дня в студии SVT рассказала министр социальных дел Швеции Лена Халлегрен.

Government.se Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен и генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон проводят пресс-конференцию

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«Я действительно понимаю, что люди расстроены. Что расстроены те, кто хотел пойти на матч или кубок, и что те, кто надеялся, что Рождество будет таким же обычным как в прошлый раз, тоже разочарованы. Это очень печально», — призналась Халленгрен.

«Но причина заключается в том, что мы ознакомились с новыми сценариями Агентства общественного здравоохранения Швеции и что новый вариант «Омикрон» намного более заразен. Мы должны предпринять необходимые шаги для достижения контроля над ситуацией», — добавила министр.

Отметим, что работу баров и ресторанов на Рождество и Новый год правительство Швеции не ограничивало, но напитки, еда и алкоголь будет подаваться, только если гости сидят. Таким образом, празднование Нового года обойдется без вечеринок и танцев.