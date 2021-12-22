Чита, 22 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Забайкальском краю Светлана Лапа 22 декабря в ходе проведения заседания оперативного штаба призвала усилить проверочные мероприятия в заведениях общепита в предпраздничное время. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Say_No_To_Turtles Кафе

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«Крайне осторожно необходимо относиться к проведению мероприятий с участием детей. Пока заболеваемость среди детей остается крайне высокой — еще в 2,5 раза выше прошлого года. По заболеваемости взрослых динамика тоже неустойчивая, особенно в возрастной группе 18−29 лет. При этом из 1500 организаций общественного питания уведомления о проведении корпоративов и банкетов подали только 15 предприятий в Чите. Нужно усилить контроль за сферой общепита», — пояснила Светлана Лапа.

По словам заместителя министра экономического развития Забайкальского края Дениса Рысева, проверки в предпраздничные дни и праздники будут продолжены. Особый упор сделан на те заведения, которые не прислали уведомления о проведении банкетов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, несмотря на достаточно сложную обстановку с распространением коронавируса, разрешил предприятиям общепита проведение новогодних банкетов с соблюдением ряда условий.

Помимо уведомлений, у всех сотрудников должен быть сертификат, либо QR-код, либо справка медицинской организации. То же самое касается и предпринимателей, оказывающих культурно-развлекательные услуги в организациях общественного питания.

Читайте также: В Забайкалье не спешат с уведомлениями о новогодних корпоративах