Москва, , 13:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов ориентироваться в своей работе на конечный результат и развивать новые форматы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«При реализации различных форматов в рамках своей работы, в повседневной деятельности Государственной думы нам необходимо ориентироваться на конечный результат. Это относится не только к парламентским слушаниям, но и к правительственным часам», — отметил Володин.

Необходимо повышать их результативность за счет более глубокой проработки предлагаемых к обсуждению вопросов, подчеркнул он.

«Это важно и для депутатов, и для наших коллег — представителей правительства. Мы должны осознавать общую ответственность за решение проблем, которые волнуют наших граждан». — сказал Володин.

Кроме того, он обратил внимание на то, что одним из новых форматов стало создание рабочих групп по таким проблемам, как обеспечение жильем детей-сирот, снижение цен на металл, удобрения, пиломатериалы.

«Коллеги, нам надо использовать такие подходы и в дальнейшем, чтобы проблем становилось меньше, и конечно, был конкретный результат от нашей работы», — указал Володин.

Спикер Госдумы также отметил важность консолидации депутатов всех фракций.

«86 законов — а это 60% от принятых — поддержаны всеми фракциями. Это уровень достаточно высокий. Мы только начинаем работу, но даже эти первые шаги показывают, что мы можем объединять с вами возможности. Мы можем договариваться. Мы можем выстраивать коалиции по поддержке тех или иных решений, где мы вместе и, понимая ответственность перед гражданами, считаем дальше так нужно двигаться. И, возможно, этот уровень консолидации у нас вырастит. Это все зависит о нас», — заявил Володин.

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