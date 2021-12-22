Лос-Анджелес, США, , 13:56 — REGNUM Брюс Кэмпбелл заявил, что готов озвучить персонажа Эша Уильямса в новом анимационном сериале на основе кинофраншизы «Зловещие мертвецы». Об этом 22 декабря сообщает портал Screen Rant.

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«Я могу озвучивать», — ответил актёр на вопрос журналистов, которые поинтересовались, готов ли он сегодня повторить роль Эша если не в игровой форме, то хотя бы в анимационной. Издание отметило, что пока не было никаких анонсов по поводу возможного мультсериала, но это явно не остановит фанатов от высказываний очередных предположений.

Напомним, оригинальный фильм ужасов «Зловещие мертвецы» вышел на большие экраны в октябре 1981 года, премьера последней картины франшизы «Зловещие мертвецы: Чёрная книга» с участием Брюса Кэмпбелла состоялась в апреле 2013-го, в ней актёр появляется в сцене после титров.

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