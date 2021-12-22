Саратов, , 14:14 — REGNUM Существенное понижение температуры воздуха ожидается в ближайшие два дня на территории Саратовской области. В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе объявлен желтый уровень опасности, сообщает 22 декабря ГУ МЧС России по Саратовской области.

Мороз Sochiadm.ru

Ночью и утром 23 и 24 декабря местами по области ожидается 25−28-ми градусные морозы. Местами сохранится гололедица. Прогнозируют порывы ветра до 14 м/с. Днем столбики термометров покажут —12…—20 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, для большинства школьников Саратовской области зимние каникулы могут начаться с 24 декабря.

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